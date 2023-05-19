СМИ: Зеленский лично приедет на саммит G7 в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский совершит масштабное заграничное турне в предстоящий уикенд. По данным Bloomberg, лидер государства на американском военном самолете полетит в Японию – на саммит G7 в Хиросиме. Также он посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Официально эту информацию не комментируют и не подтверждают ни организаторы саммитов, ни офис Зеленского, ни Вашингтон.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 предусмотрена специальная сессия по Украине. Предполагалось, что Зеленский примет в ней участие дистанционно. Ожидается, что президент Украины предложит лидерам "большой семерки" провести "саммит мира" по урегулированию российско-украинского конфликта, но без участия России.

Также известно, что на саммите G7 будет объявлено о новом пакете санкций в отношении России со стороны западных стран. Так, планируется усложнить доступ РФ к финансовой системе, ограничить торговлю российскими алмазами, США введут новые экспортные санкции в отношении 70 компании из России и третьих стран.