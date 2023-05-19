19 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Перми проходят обыски у активистов-общественников

В Перми проходят обыски у активистов-общественников, сообщает издание "Новый компаньон".

Издание сообщает, что обыски проводит ФСБ. Силовики нагрянули к членам президентского совета по правам человека Светлане Маковецкой и Татьяне Марголиной — бывшему уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Также обыски проходят у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

Сообщается, что 5 мая был арестован председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышев. Сегодня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.

Теги: ФСБ, обыски, общественники


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