В Перми проходят обыски у активистов-общественников

В Перми проходят обыски у активистов-общественников, сообщает издание "Новый компаньон".

Издание сообщает, что обыски проводит ФСБ. Силовики нагрянули к членам президентского совета по правам человека Светлане Маковецкой и Татьяне Марголиной — бывшему уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Также обыски проходят у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

Сообщается, что 5 мая был арестован председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышев. Сегодня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.