19 Мая 2023
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Общество Крым
Фото: Накануне.RU

На Крымский мост пока не будут пускать грузовики

Движения грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет. Причина – соображения безопасности, кроме того, следует избежать провокаций.
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По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти планировали его запустить (грузовое движение по Крымскому мосту), однако сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на мост, пишет РИА Новости. Поэтому, пока есть эти попытки, и учитывая, что есть гарантированный сухопутный коридор (через новые регионы России), а также паромная переправа, принято решение пока грузовые машины не пускать по мосту.

Напомним, в начале мая открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Ремонт завершен с опережением графика, Хуснуллин назвал это "настоящим подвигом строителей".

Теги: Крымский мост, Марат Хсунуллин


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