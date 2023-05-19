На Крымский мост пока не будут пускать грузовики

Движения грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет. Причина – соображения безопасности, кроме того, следует избежать провокаций.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти планировали его запустить (грузовое движение по Крымскому мосту), однако сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на мост, пишет РИА Новости. Поэтому, пока есть эти попытки, и учитывая, что есть гарантированный сухопутный коридор (через новые регионы России), а также паромная переправа, принято решение пока грузовые машины не пускать по мосту.

Напомним, в начале мая открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Ремонт завершен с опережением графика, Хуснуллин назвал это "настоящим подвигом строителей".