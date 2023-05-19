19 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 2-летний ребенок едва не задохнулся в здании городской полиции

В Екатеринбурге сотрудница МВД спасла ребенка, который подавился леденцом и едва не задохнулся.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, все случилось прямо в здании УМВД по Екатеринбургу. Жительница Ленинского района пришла туда, чтобы пожаловаться на соседей, ведущих шумный ремонт и мешающих дневному сну ее сына. Женщина взяла 2-летнего мальчика с собой, а чтобы он не мешал оформлять документы, дала ему леденец.

В итоге ребенок подавился и конфета застряла у него в горле, он посинел и захрипел. Рядом проходила майор полиции Анастасия Баштовая, работающая руководителем отдела по исполнению административного законодательства УМВД. Сотрудница полиции перевернула мальчика лицом вниз и начала хлопать его по спине, чтобы убрать посторонний предмет из дыхательных путей. Мать в это время пыталась достать леденец пальцами. Вскоре их усилия увенчались успехом, и мальчик задышал свободно.

Сотрудники дежурной части вызвали "скорую помощь". Прибывшие медики осмотрели ребенка, госпитализация ему не понадобилась. Женщина поблагодарила Анастасию Баштовую, которая помогла спасти ребенка. Сама полицейская призналась, что в тот момент тоже испугалась за мальчика, но смогла взять себя в руки и принять верное решение.

Теги: полиция, ребенок, леденец, Екатеринбург


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