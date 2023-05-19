Стало известно о нехватке качественной косметики в российских отелях

19 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Оперативный штаб по предотвращению распростаранения коронавируса в Тюмени

Стало известно о нехватке качественной косметики в российских отелях

Отечественные производители косметики для гостиниц работают над тем, чтобы занять место ушедших иностранных компаний.

Пока же, готового продукта, который мог бы стать достойной альтернативой высококачественным западным маркам пока нет. Осталось всего несколько иностранных производителей косметики в премиальном секторе. На этом фоне в российских отелях есть большая потребность в косметике.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли, сегодня отмечается высокий спрос – номерной фонд в РФ составляет около 1 млн.

Генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис", инвестор отеля Indigo Виктория Шамликашвили заявила, Россию покинули такие поставщики импортной косметики для гостиниц, как Elemis, Molton Brown и другие, остались лишь некоторые, в их числе Lalique, White Company. Большинство переходит на российские марки, в том числе Natura Siberica.

Среди российских отельных сетей активно с отечественными производителями косметики работает "Азимут". Сеть сотрудничает с "Сибуром" в плане пластиковой тары и компанией "Трейд комфорт".

Теги: отели, косметика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети