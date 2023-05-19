Стало известно о нехватке качественной косметики в российских отелях

Отечественные производители косметики для гостиниц работают над тем, чтобы занять место ушедших иностранных компаний.

Пока же, готового продукта, который мог бы стать достойной альтернативой высококачественным западным маркам пока нет. Осталось всего несколько иностранных производителей косметики в премиальном секторе. На этом фоне в российских отелях есть большая потребность в косметике.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли, сегодня отмечается высокий спрос – номерной фонд в РФ составляет около 1 млн.

Генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис", инвестор отеля Indigo Виктория Шамликашвили заявила, Россию покинули такие поставщики импортной косметики для гостиниц, как Elemis, Molton Brown и другие, остались лишь некоторые, в их числе Lalique, White Company. Большинство переходит на российские марки, в том числе Natura Siberica.

Среди российских отельных сетей активно с отечественными производителями косметики работает "Азимут". Сеть сотрудничает с "Сибуром" в плане пластиковой тары и компанией "Трейд комфорт".