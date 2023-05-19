19 Мая 2023
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Наука и техника В России За рубежом
Фото: roscosmos.ru

Москва и Вашингтон разработали проект документа, регламентирующий сведение МКС с орбиты

"Роскосмос" вместе с NASA разработал проект технического документа, который регламентирует процесс сведения с орбиты Международной космической станции.

Речь идет о технических аспектах сведения станции. В документе предполагалось использовать доработанные грузовые корабли "Прогресс". Теперь у NASA появилась возможность корректировать орбиту станции двигателями своих кораблей, поэтому теоретически их тоже можно использовать для выдачи тормозного импульса.

Сегодня рассматриваются различные сценарии сведения МКС с орбиты. При этом NASA проинформировало "Роскосмос" о конкурсе на проект создания космического корабля, специально предназначенного для сведения МКС с орбиты, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы.

Теги: МКС, Роскосмос, NASA


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Ранее 28.04.2023 09:34 Мск NASA: Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы

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