После обращения в СК РФ Scally Milano убрал из треков упоминание наркотиков

Рэпер Даниил Дмитриев, выступающий под псевдонимом Scally Milano, убрал из своих композиций упоминание о наркотиках.

Это произошло после обращения Лиги безопасного интернета в Следственный комитет России, заявила в Telegram глава организации Екатерина Мизулина. Лига направила повторное обращение в ведомство, так как певец самостоятельно устранил причины, послужившие основанием для жалобы. Речь идет о треках "Большие бабки", "Недоволен", "По пятам", "Подкован", "Не виноват", "Демон", "Инвестор" и других.

Ранее сообщалось, что на концерт Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля пришли сотрудники правоохранительных органов. Выступление могли остановить, так как в туалетных комнатах клуба нашли наркотики, а одну из поклонниц госпитализировали с передозировкой запрещенных веществ.