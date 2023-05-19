19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

СМИ: продажи девелоперов в крупнейших регионах упали на 25–40%

Снижение спроса на жилье в России и рост доли скидок существенно сказались на выручке застройщиков в крупнейших регионах.

По итогам I квартала в Подмосковье произошло сокращение на 40%, в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 25–32% год к году.

Потеря основной доли выручки объясняется снижением спроса на жилье. Кроме того, на выручке застройщиков сказалось расширение предложения жилья со скидками.

По словам экспертов, восстановления продаж у девелоперов ожидается не раньше лета 2024 года при условии отсутствия новых шоков для российского рынка недвижимости, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Министерство строительства России усовершенствует техническое регулирование в строительстве объектов с применением стальных конструкций.

Теги: недвижимость, жилье, девелоперы


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