СМИ: продажи девелоперов в крупнейших регионах упали на 25–40%
Снижение спроса на жилье в России и рост доли скидок существенно сказались на выручке застройщиков в крупнейших регионах.
По итогам I квартала в Подмосковье произошло сокращение на 40%, в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 25–32% год к году.
Потеря основной доли выручки объясняется снижением спроса на жилье. Кроме того, на выручке застройщиков сказалось расширение предложения жилья со скидками.
По словам экспертов, восстановления продаж у девелоперов ожидается не раньше лета 2024 года при условии отсутствия новых шоков для российского рынка недвижимости, сообщает "Коммерсант".
Напомним, Министерство строительства России усовершенствует техническое регулирование в строительстве объектов с применением стальных конструкций.