При стройке домов увеличат использование металла

Министерство строительства России усовершенствует техническое регулирование в строительстве объектов с применением стальных конструкций.

Это необходимо для увеличения потребления металла в отрасли. По словам экспертов, мера поможет сократить сроки возведения объектов в 1,5–2 раза и теоретически снизить себестоимость реализации проектов.

Однако здания на металлокаркасе требуют большего объема утеплителя, дополнительных затрат на шумо- и теплоизоляцию, что увеличивает стоимость стройки. Кроме того, металл — биржевой товар, который на сегодня более всего из стройматериалов подвержен колебаниям цен, сообщают "Известия".