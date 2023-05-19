Поставляемые по параллельному импорту машины не приспособлены к российскому климату

В России дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется как минимум в 1 млн руб.

Без этого машины будут малопригодны к использованию в РФ, говорят представители отрасли. Например, авто из ОАЭ не оснащены "северным пакетом" — системой обогрева, а американским автомобилям необходимо менять фары, которые не соответствуют российским нормативам.

Для надежной эксплуатации на российских дорогах придется подтягивать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет, и потратиться на защиту картера. Как говорят эксперты, из-за облегченных материалов "южные" машины будут быстрее приходить в негодность. Это добавляет проблем схеме параллельного импорта, которая за год санкций так и не заработала в полную силу, сообщают "Известия".

Ранее российский дилерский холдинг "Рольф" заявил о начале продаж иранских автомобилей марки IKCO (Iran Khodro).