19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

Поставляемые по параллельному импорту машины не приспособлены к российскому климату

В России дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется как минимум в 1 млн руб. 

Без этого машины будут малопригодны к использованию в РФ, говорят представители отрасли. Например, авто из ОАЭ не оснащены "северным пакетом" — системой обогрева, а американским автомобилям необходимо менять фары, которые не соответствуют российским нормативам. 

Для надежной эксплуатации на российских дорогах придется подтягивать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет, и потратиться на защиту картера. Как говорят эксперты, из-за облегченных материалов "южные" машины будут быстрее приходить в негодность. Это добавляет проблем схеме параллельного импорта, которая за год санкций так и не заработала в полную силу, сообщают "Известия".

Ранее российский дилерский холдинг "Рольф" заявил о начале продаж иранских автомобилей марки IKCO (Iran Khodro).

Теги: автопром, автомобили, импорт


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