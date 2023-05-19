В России штрафы за незаконный сбор биометрии увеличат в пять раз

В России в пять раз увеличат штраф за незаконный сбор биометрии.

Проект закона об административном наказании за размещение таких данных в Единой биометрической системе без согласия граждан получил поддержку правительства РФ. Банковских сотрудников, занимающихся сбором биоинформации, будут штрафовать за ее незаконное получение на сумму от 100 тыс. руб. и более.

При этом кредитные учреждения за повторное нарушение могут лишиться до 1,5 млн руб. Рассматривать такие дела будет Центробанк России. В Минцифры инициативу назвали превентивной мерой, сообщают "Известия".