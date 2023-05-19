Под новые антироссийские санкции попадут около 300 компаний, судов и самолетов

В новый пакет ограничений против России со стороны США, приуроченный к саммиту G7 в Японии, войдут около 300 компаний, судов и самолетов.

Вашингтон также введет экспортные ограничения в отношении 70 компаний из РФ и третьих стран. Санкции затронут и дополнительные сектора российской экономики, ключевые для военно-промышленного комплекса.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя Белого дома, США продолжат расширять экспортный контроль, "чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину". Речь идет об ограничении поставок ряда товаров, "имеющих ключевое значение для поля боя".

Отмечается, что в черный список будут внесены компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

В американской администрации пообещали продолжить "закручивать гайки", чтобы привести к экономической изоляции РФ и "ослабить ее способность вести войну".