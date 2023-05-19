Apple покинула тройку лидеров по объему импорта смартфонов в России

У корпорации Apple продолжает снижаться импорт смартфонов в России.

В первом квартале текущего года в страну ввезли 700 тыс. iPhone, что на 30% меньше, чем годом ранее - 1 млн устройств. Тогда доля компании на рынке была на уровне 14%, что составляло 3 место по объему импорта среди всех брендов. В настоящее время Apple занимает 11% рынка опустившись на 5 место.

Лидерство занимает Xiaomi - 21% от общего объема импорта. За первый квартал в Россию привезли 1,3 млн смартфонов этой компании. Поставки Samsung сократились до 900 тыс. штук, а доля бренда составила до 14%. Смартфонов Honor в Россию ввезли 730 тыс. штук, а доля бренда выросла за год с 4 до 11,3%. Импорт смартфонов Realme составил 710 тыс. штук, или 11% от импорта, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России закрываются авторизованные сервисные центры Apple.