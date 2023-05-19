Правительство сохранит льготные энерготарифы для Дальнего Востока и Арктики

Российский кабмин поддержал проект закона, предусматривающий сохранение льгот по оплате электроэнергии для предприятий Дальнего Востока и арктической зоны.

Также документ предусматривает установление любых цен без привязки к максимальным и минимальным уровням. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни. Отпустить цены можно будет при заключении прямых двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии между генераторами и потребителями для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года.

Документ устанавливает особенности правового регулирования долгосрочных двусторонних договоров, заключаемых на розничных рынках электроэнергии по принципу "бери или плати", сообщают "Ведомости".