19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: admsr.ru

Правительство сохранит льготные энерготарифы для Дальнего Востока и Арктики

Российский кабмин поддержал проект закона, предусматривающий сохранение льгот по оплате электроэнергии для предприятий Дальнего Востока и арктической зоны.

Также документ предусматривает установление любых цен без привязки к максимальным и минимальным уровням. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни. Отпустить цены можно будет при заключении прямых двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии между генераторами и потребителями для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года.

Документ устанавливает особенности правового регулирования долгосрочных двусторонних договоров, заключаемых на розничных рынках электроэнергии по принципу "бери или плати", сообщают "Ведомости".

 

Теги: Дальний Восток, Арктика, энерготарифы


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