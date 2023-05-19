Ройзман* признан виновным в дискредитации ВС: приговор суда

В пятницу Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу бывшего главы города Евгения Ройзмана*. Он признан виновным и отделался штрафом.

Напомним, что экс-мэра обвиняли по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Сам Ройзман*, когда к нему в прошлом году приходили с обысками, заявлял, что его дело якобы находится в Москве. Однако позже стало известно, что приговор будет оглашен в Екатеринбурге.

Процесс стартовал 26 апреля. На нем рассказали, как именно бывший мэр дискредитировал ВС.

Сегодня, 19 мая, суд вынес Ройзману* свой приговор. Он признан виновным, ему назначен штраф в 260 тысяч рублей. Стоит отметить, что накануне гособвинение не стало запрашивать для Ройзмана* лишения свободы за дискредитацию ВС РФ, попросив назначить штраф именно на такую сумму.

Мера пресечения для Евгения Ройзмана*, которую ему избирали на время следствия – запрет на определенные действия – останется до вступления приговора в силу.

Юрист Илья Ремесло, комментируя приговор Ройзману*, отметил его "довольно предсказуемую мягкость".

"Что Ройзмана* "не дадут в обиду", было понятно примерно сразу. "Системный" товарищ. Равенство перед законом хромает в России по-прежнему на обе ноги. По одной и той же статье некоторые люди получают пять лет лишения свободы, а "более равные" – штраф", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее за экс-главу вступились сразу несколько деятелей. Свои положительные характеристики дали певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, драматург Николай Коляда, а также лауреат Нобелевской премии и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который для этого лично приехал в Екатеринбург.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России