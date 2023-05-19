В Госдуме подняли вопрос о возможности направления безнадзорных собак в зону СВО

В Госдуме подняли вопрос о возможном перевоспитании и обучении безнадзорных собак и отправке их в зону СВО. Об этом спросил депутат Федот Тумусов ("Справедливая Россия – За правду") во время обсуждения законопроекта о передаче в регионы полномочий по обращению с бездомными животными.

"Когда вы разрабатывали законопроект, наверняка рассматривали разного рода варианты решения проблемы безнадзорных собак с точки зрения защиты жизни и здоровья наших граждан.

У меня такой вопрос: у нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. Рассматривали ли вы такой вариант, когда крупных, агрессивных собак кинологи обучили бы и направили бы в зону специальной военной операции – пусть помогают вытаскивать раненых, разминируют. Как показывает опыт Великой Отечественной войны, они [собаки] могут участвовать и в других делах. Рассматривали такой вариант?" – спросил Тумусов у авторов законопроекта.

Один из них – представитель ЛДПР Евгений Марков – ответил: "Я общаюсь с профессиональными кинологами в рамках своего субъекта РФ (Тюменская область – прим. ред.), но я не слышал о таком опыте. Возможности для этого существуют. Допускаю, что такие решения уже каким-то образом реализуются".

В комментарии для Накануне.RU Тумусов также обозначил свое видение проблемы с бездомными животными: "Моя позиция в связи с обсуждением упомянутого законопроекта очень проста и заключается в очевидном, принятом в обществе принципе: жизнь человеческая дороже жизни даже нескольких животных, и необходимо использовать любую возможность сберечь именно человеческие жизни".