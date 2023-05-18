18 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Ереванский коньячный завод прекращает поставки в Россию

Продукция Ереванского коньячного завода больше не будет поставляться на территорию РФ. Об этом на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам заявил министр экономики страны Ваан Керобян.

"Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках (винограда у местных фермеров)", - цитирует Керобяна "Интерфакс".

Свыше 80% экспорта завода поставлялось именно на территорию РФ.

Напомним, что завод принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая в конце прошлого месяца остановила экспорт алкогольной продукции в Россию.

Теги: Ереванский коньячный завод, поставка, Pernod Ricard


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