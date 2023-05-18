Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники ХМАО получат по 100 000 рублей

Выпускники 11-ых классов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получат по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска. При этом, вознаграждаться будет каждый предмет, сданный на высшую оценку.

Как рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, количество стобалльников в регионе растет с каждым годом, и в этот раз правительство решило поощрить выпускников.

Сдавать экзамены 11-классники пойдут уже 26 мая. Второй этап, для тех кто по какой-то причине не смог сдать предметы в мае или не удовлетворен своей оценкой, пройдет в начале сентября.