Кадыров сообщил об отправке на СВО одного из самых боеспособных подразделений

18 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Украина ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров сообщил об отправке на СВО одного из самых боеспособных подразделений

В зону специальной военной операции из Чечни отправились бойцы одного из самых боеспособных подразделений - 96 полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ под командованием боевого офицера Магомеда Тушаева. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши воины хорошо подготовлены. Большинство из них закалены в сражениях с международным терроризмом на территории ЧР, часть неоднократно участвовала в спецмероприятиях по нейтрализации бандитов на территории проведения СВО. Каждый такой выезд – это ценный боевой опыт, который делает из простого военнослужащего настоящего профессионала, закаляет его дух, совершенствует военные навыки, повышает выносливость", - пишет Кадыров.

По его словам, на месте солдаты сменят своих однополчан, которые отправились в зону СВО неделей раньше, сменив на боевом посту сослуживцев в этой командировке. Кадыров пожелал бойцам победы над врагом и вернуться домой в полном здравии.

Теги: подразделение, бойцы, СВО, Кадыров


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети