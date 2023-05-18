Кадыров сообщил об отправке на СВО одного из самых боеспособных подразделений

В зону специальной военной операции из Чечни отправились бойцы одного из самых боеспособных подразделений - 96 полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ под командованием боевого офицера Магомеда Тушаева. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши воины хорошо подготовлены. Большинство из них закалены в сражениях с международным терроризмом на территории ЧР, часть неоднократно участвовала в спецмероприятиях по нейтрализации бандитов на территории проведения СВО. Каждый такой выезд – это ценный боевой опыт, который делает из простого военнослужащего настоящего профессионала, закаляет его дух, совершенствует военные навыки, повышает выносливость", - пишет Кадыров.

По его словам, на месте солдаты сменят своих однополчан, которые отправились в зону СВО неделей раньше, сменив на боевом посту сослуживцев в этой командировке. Кадыров пожелал бойцам победы над врагом и вернуться домой в полном здравии.