Суд может назначить Гребенщикову штраф до 50000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Материалы дела о дискредитации ВС РФ в отношении музыканта Бориса Гребенщикова поступили в суд. Согласно информации из картотеки Тверского суда Москвы, дата рассмотрения и судебного заседания пока не назначены.

Теперь Гребенщикову грозит административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в одном из интервью музыкант сообщил, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России. После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить высказывания артиста на предмет содействия терроризму и дискредитации ВС РФ.

Сегодня также стало известно, что Гребенщиков предоставил суду положительную характеристику бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману*, которого тоже обвиняют в дискредитации ВС РФ.

*внесен в реестр иностранных агентов