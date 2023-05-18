Суд может назначить Гребенщикову штраф до 50000 рублей за дискредитацию ВС РФ
Материалы дела о дискредитации ВС РФ в отношении музыканта Бориса Гребенщикова поступили в суд. Согласно информации из картотеки Тверского суда Москвы, дата рассмотрения и судебного заседания пока не назначены.
Теперь Гребенщикову грозит административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Ранее в одном из интервью музыкант сообщил, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России. После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить высказывания артиста на предмет содействия терроризму и дискредитации ВС РФ.
Сегодня также стало известно, что Гребенщиков предоставил суду положительную характеристику бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману*, которого тоже обвиняют в дискредитации ВС РФ.
*внесен в реестр иностранных агентов