В МЧС опровергли тревожное сообщение о прорыве ДРГ в Белгородскую область

Тревожное сообщение о прорыве в Белгородскую область диверсионно-разведывательной группы является фейком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ложная информация стала поступать жителям области в личных сообщениях якобы от местного управления МЧС.

"Данная информация не соответствует действительности и является ЛОЖНОЙ‼️ Ее цель – посеять панику среди населения. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти, - говорится в сообщении официального канала ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Белгородской области попытались прорваться 20 диверсантов. Из-за массированного встречного огня диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отойти.

Позднее, тот же Telegram-канал сообщил, что российские пограничники ликвидировали до десяти украинских диверсантов.