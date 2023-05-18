18 Мая 2023
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: Fotolia / Balint Radu

В МЧС опровергли тревожное сообщение о прорыве ДРГ в Белгородскую область

Тревожное сообщение о прорыве в Белгородскую область диверсионно-разведывательной группы является фейком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ложная информация стала поступать жителям области в личных сообщениях якобы от местного управления МЧС.

"Данная информация не соответствует действительности и является ЛОЖНОЙ‼️ Ее цель – посеять панику среди населения. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти, - говорится в сообщении официального канала ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Белгородской области попытались прорваться 20 диверсантов. Из-за массированного встречного огня диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отойти.

Позднее, тот же Telegram-канал сообщил, что российские пограничники ликвидировали до десяти украинских диверсантов.

Теги: ДРГ, МЧС, сообщение, фейк


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