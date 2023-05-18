Правительство не решилось на повышение НДФЛ для уехавших россиян

Угрозы правительства России повысить НДФЛ для россиян, уехавших за границу, но работающих на отечественные компании, похоже, не будут иметь реального воплощения.

В окончательной версии поправок в налоговое законодательство говорится, что НДФЛ для таких лиц останется 13-15% - вне зависимости от статуса налогового резидентства, пишет РБК.

В конце апреля в Госдуму был внесен правительственный законопроект об увеличении НДФЛ с зарплат россиян, уехавших за рубеж, но продолжающих работать на российские компании. Если бы законопроект был принят в первоначальном варианте, с 1 января 2024 года российские компании и заказчики должны были бы удерживать с таких работников, утративших отечественное налоговое резидентство, НДФЛ в размере 30%.