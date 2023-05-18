18 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Правительство не решилось на повышение НДФЛ для уехавших россиян

Угрозы правительства России повысить НДФЛ для россиян, уехавших за границу, но работающих на отечественные компании, похоже, не будут иметь реального воплощения.

В окончательной версии поправок в налоговое законодательство говорится, что НДФЛ для таких лиц останется 13-15% - вне зависимости от статуса налогового резидентства, пишет РБК.

В конце апреля в Госдуму был внесен правительственный законопроект об увеличении НДФЛ с зарплат россиян, уехавших за рубеж, но продолжающих работать на российские компании. Если бы законопроект был принят в первоначальном варианте, с 1 января 2024 года российские компании и заказчики должны были бы удерживать с таких работников, утративших отечественное налоговое резидентство, НДФЛ в размере 30%.

Теги: ндфл, налог, россияне, минфин


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