Володин назвал английский "мертвым языком", время которого ушло

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") назвал английский "мертвым языком". Он не стал объяснять, на чем основывается такой вывод.

"Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло", - заявил Володин на совете парламентской ассамблеи ОДКБ, комментируя выступление представителя Китая.

По мнению председателя Госдумы России, КНР – "яркий пример сохранения культуры, традиции".

С Володиным, по всей видимости, не согласятся студенты МФТИ. В этом году в Физтехе случился скандал: студентам изменили программу изучения иностранных языков, отменили часы испанского, французского и немецкого языков, заменив их китайским. Учащимся осталось выбирать между китайским и английским (два часа в неделю). В группы китайского языка заявилось немного желающих, поэтому руководство вуза, якобы, начало принудительную запись. Студенты выразили по этому поводу недовольство. После придания информации широкой огласки изменять программу передумали.