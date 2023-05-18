Екатеринбург простился с автором "Уральских пельменей" Игорем Истоминым, погибшим на СВО

Сегодня днем на Лесном кладбище в Екатеринбурге простились с известным уральским бардом и автором знаменитых "Уральских пельменей" Игорем Истоминым. 51-летний музыкант погиб в зоне СВО еще год назад. О смерти Истомина близкие узнали только через полгода, до последнего веря, что он просто пропал без вести и скоро найдется.

"Игорь погиб на специальной военной операции почти год назад, куда ушёл добровольцем. Мы верили, что он найдется и вернется, но судьба распорядилась иначе...Он оставил нам невероятное количество песен, которые будут петь многие поколения студенческих отрядов. Талантливый автор и исполнитель, яркий и неутомимый, настоящий боец, великолепный друг, надежный товарищ, любящий муж и отец", - сообщает Свердловский областной студенческий отряд, председателем правления которого является Лейла Расулова - по некоторым данным, подруга погибшего.

Во время похорон слово взял военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко. По его словам, Игорь Истомин представлен к "высокой государственной награде" за проявленный во время спецоперации героизм.

