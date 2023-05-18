Роспотребнадзор: воздух в Екатеринбурге соответствует нормативам

Атмосферный воздух в Екатеринбурге соответствует нормативам. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что из-за природных пожаров в регионе столицу Урала окутал смог. В воздухе было выявлено превышение фенола. А два дня назад в пробах воздуха нашли превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По данным Роспотребнадзора, за 17-18 мая в пробах, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано.

"Пробы по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам", - заявили в ведомстве.

Напомним, предупреждение по смогу на Среднем Урале накануне было продлено и теперь действует до 23 мая.