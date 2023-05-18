США готовятся к заморозке конфликта на Украине на десятилетия, - Politico

Официальные лица США обсуждают растущую вероятность того, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной будет заморожен и продлится несколько лет, а возможно, десятилетий, сообщает Politico.

По данным источников издания, моделью развития конфликта на Украине может быть Корейская война.

Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена готовит варианты долгосрочного "замораживания", они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать.

Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его данным, американский Объединенный комитет начальников штабов поручил разработать план соглашения еще два месяца назад,

Лауреат Пулитцеровской премии заявил, что черновик будет предложен России "в случае ее поражения".