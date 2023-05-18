Всем выйти из сумрака: Вместе с "Telegram-шантажистами" под полицейскую гребенку попадут и честные игроки

На этой неделе МВД РФ сообщило о задержании администраторов Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве. По данным ведомства, они занимались освещением повестки крупных регионов, а за установку "блока на негатив" просили деньги. По мнению опрошенных Накануне.RU политологов, вместе с теми, кто реально нарушал закон, "вывести из сумрака", наверное, самого свободного мессенджера могут и тех, кто работает честно, потому как недовольные публикациями будут всегда. Подробнее – в нашем материале.

"Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что задержаны диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела государственного предприятия и профессиональный журналист, который писал тексты. Как пишет Baza, по предварительным данным, речь идет о задержании администраторов Telegram-каналов, работавших по многим регионам страны. Среди них "Уфимская куница", "Ляпкин тяпкин", "Ханты и Манси", "Держиморда".

По мнению политолога Александра Безделова, которое он высказал в беседе с Накануне.RU, в последнее время наметился тренд на борьбу с авторами анонимных Telegram-каналов, и речь идет не только о шантажистах.

"Мы помним, как на федеральном уровне проходили аресты авторов каналов, которые были неугодны крупным корпорациям, крупным игрокам на медиарынке. Это звенья одной цепи. Можно говорить, что усложняется работа анонимных Telegram-каналов, и вообще, работа в ранее очень свободной среде, как Telegram, стала более сложной", - сказал Безделов.

Именно благодаря отсутствию видимого контроля, в мессенджере появилось множество каналов, зарабатывавших на шантаже, их очень много, говорит эксперт. С ними было трудно что-то сделать, однако в последнее время в МВД отладили технологию борьбы.

"Подобные задержания – сигналы для всех остальных участников рынка. Считаю, что в ближайшее время эпоха полной свободы в Telegram закончится", - сказал политолог.

Как это всегда бывает, от таких мер, говорит Безделов, пострадают и честные участники рынка.

"Недовольных редакционной политикой информационных каналов всегда будет много. Через провокации, различные способы можно будет добиться если не ареста, то деанонимизации или усложнения работы любого участника этого рынка. Все помнят ситуацию с Иваном Голуновым, который чуть не "отъехал" на несколько лет за торговлю наркотиками, хотя не делал этого", - сказал Безделов.

Нужно смотреть материалы в каждом конкретном случае, говорит в разговоре с Накануне.RU политолог Анатолий Гагарин. Есть бизнес по созданию негативных материалов, которые целенаправленно работают на чью-либо дискредитацию, говорит он, напоминая, что в этой ситуации (визитах силовиков) ничего нового нет – ранее в подобные истории попадали СМИ (например, в Югре громкий скандал разразился с журналистом Эдуардом Шмониным), а в данном случае речь идет о Telegram-каналах. В подобных историях, говорит Гагарин, взывать к совести бесполезно, разрешить ситуацию можно только "хирургическим" путем.

"Нужно посмотреть, как будут развиваться события. Скорее всего, будет несколько уголовных процессов в связи с разными сетками, которые где-то нарушают "закон гомеостазиса". Мы помним называющего себя политологом Устинова, который хотел работать по принципам 90-ых, но не учел, что практика меняется. Это как езда без ремня безопасности. Видимо, жесткие меры нужны для того, чтобы люди при своей деятельности соблюдали определенные нормы", - говорит Гагарин.