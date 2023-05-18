Физлиц будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за неучтенную рекламу в интернете

Госдума в первом чтении голосами 310 депутатов (12 - против) одобрила введение штрафов для рекламодателей, которые не зарегистрируют размещение в реестре Роскомнадзора.

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Протоколы будет составлять Роскомнадзор. Штрафы составят до 100 тыс. руб. для физлиц, до 200 тыс. руб. для должностных лиц, до 500 тыс. руб. для юрлиц, до 700 тыс. руб. для операторов рекламных данных. Автор законопроекта, депутат-"единоросс" Антон Горелкин заявил, что инициатива введения штрафов "исходит от самих игроков индустрии", мол, они выступают за справедливость.

Правда даже в профильном комитете Госдумы, который в общих чертах законопроект одобрил, заявили как раз о большом количестве просьб от индустрии не вводить штрафы сейчас, когда с рынка ушли многие рекламодатели, к ситуации многие не адаптировались и просто могут обанкротиться.

Горелкин отметил, что незнание не освобождает от ответственности: микробизнес, люди, желающие прорекламировать свои услуги по выгулу собак на дружественном сайте – все попадут под штрафы, если не будут регистрировать рекламу. При этом депутат ссылается на Роскомнадзор, где его "заверили, что если ошибки были допущены ненамеренно, то вместо штрафов будут предупреждения или штрафы будут небольшими". Никаких юридических гарантий таких "заверений" нет, что подчеркнул депутат Алексей Куринный: "Наверное не совсем нормально, когда автор законопроекта ссылается на то, что его "заверили в Роскомнадзоре".

Горелкин сообщил, что штрафы будут распространяться и на политическую рекламу, которая вообще регулируется отдельным законом, в том числе в вопросе наказания за незадекларированное размещение.

Депутат Андрей Кузнецов сообщил, что штрафы вызывают большую обеспокоенность электронных СМИ, они переживают не лучшие времена, экономический кризис. "И СМИ не согласны с реализацией этого закона, этого принципа", - рассказал парламентарий.

В конце марта РБК писал со ссылкой на исследование Коkос Group, что 37% владельцев малого и среднего бизнеса не стали маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми правилами. 17% бизнесменов пытаются решить вопрос маркировки собственными силами, 42% участников опроса обратились к консультантам. При этом почти каждый десятый предприниматель вообще не в курсе нововведений. Еще 5% про изменения слышали, но суть их не поняли.