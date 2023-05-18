18 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Югорске неизвестные подожгли лес

В Югорске неизвестные подожгли лес, примыкающий к 19 микрорайону города в районе ул. Доброй. Информация об этом опубликована в официальной группе администрации города Югорск, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о пожаре поступило в 12.50. Прибывшие на вызов пожарные увидели, что горит лес, в старой "горельне" - здесь уже был пожар в 2020 году. Предварительной версией пожара назвали поджог, поскольку было два очага по разные стороны дороги. На вызов приехали восемь огнеборцев и шесть человек от горлеса. Сейчас пожар локализован, угрозы нет. Площадь составила 1200 кв. м.

Исполняющий обязанности начальника девятого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Максим Сысойкин призвал югорчан сообщать о подозрительных посетителях леса в полицию и напомнил, что в Югре введен особый противопожарный режим.

Запрещено посещение лесов, сжигание сухой травы, мусора, в том числе на дачном участке.

Штраф для физических лиц составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Теги: лес, поджог, пожар, лесной пожар


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