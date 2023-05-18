До 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Белгородскую область, - Shot

Российские пограничники ликвидировали до десяти украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, атака, начавшаяся ночью 18 мая, длилась до рассвета.

Ранее сообщалось, что на территорию Белгородской области попытались прорваться 20 диверсантов. Из-за массированного встречного огня диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отойти.