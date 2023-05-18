18 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили значительные запасы иностранного вооружения и боеприпасов на Украине

ВС РФ сегодня ночью нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам Украины, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены. Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

Групповые удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, уточнили в Минобороны.

Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе. Снаряды попали в район Красноселки. По данным СМИ, там располагается центр подготовки иностранных наемников. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в нескольких районах украинской столицы.

Теги: украина, вооружение,


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