ВС РФ уничтожили значительные запасы иностранного вооружения и боеприпасов на Украине

ВС РФ сегодня ночью нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам Украины, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены. Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

Групповые удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, уточнили в Минобороны.

Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе. Снаряды попали в район Красноселки. По данным СМИ, там располагается центр подготовки иностранных наемников. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в нескольких районах украинской столицы.