Снова природный пожар: в Екатеринбурге горит гектар сухой травы

В Екатеринбурге ведут борьбу с природным пожаром.

Читайте также: Земля горит под ногами

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 16 часов поступил сигнал о пожаре на улице Бахчиванджи в столице Урала. По предварительной информации, на площади в 1 гектар происходит горение сухой растительности.

Как подчеркнули в МЧС, угрозы распространения огня на строения нет. Сейчас на месте работают три единицы спецтехники. Причина возгорания пока неизвестна.

Стоит отметить, что буквально накануне на Среднем Урале поймали поджигателя сухой травы, устроившего крупный пожар. Огнеборцы сдали пиромана силовикам. Ведется следствие.