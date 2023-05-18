На Ямале от затонувших барж очистили акваторию Оби
Уральская транспортная прокуратура потребовала удалить затонувшие суда на Ямале в рамках проверки законодательства о безопасности судоходства и об охране окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства
Новоуренгойская транспортная прокуратура установила, что на береговой полосе реки Обь в районе села Катравож находятся две баржи, принадлежащие ООО "Святогор". На момент проверки суда утратили свои судоходные качества. Их нахождение на берегу акватории оказывало негативное воздействие на водную среду.
По результатам проверки прокурором судовладельцу внесено представление. Суда подняты и береговая полоса очищена.