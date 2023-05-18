На Ямале от затонувших барж очистили акваторию Оби

Уральская транспортная прокуратура потребовала удалить затонувшие суда на Ямале в рамках проверки законодательства о безопасности судоходства и об охране окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства



Новоуренгойская транспортная прокуратура установила, что на береговой полосе реки Обь в районе села Катравож находятся две баржи, принадлежащие ООО "Святогор". На момент проверки суда утратили свои судоходные качества. Их нахождение на берегу акватории оказывало негативное воздействие на водную среду.