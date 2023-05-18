Школьные чаты и учителей не будут штрафовать за использование WhatsApp и Telegram

Госдума в первом чтении одобрила штрафы для банковских и государственных организаций за передачу персональных данных клиентов в иностранных мессенджерах. Российскими сервисами пользоваться разрешено вне зависимости от того, случаются у них утечки или нет.

Для должностных лиц штраф за использование иностранных мессенджеров составит 30-50 тыс. руб., для юридических лиц – 100-700 тыс. руб.

Автор поправок в КоАП Антон Горелкин заявил, что коммуникации физических лиц не попадают под санкции. Также не будут охвачены действием закона школьные чаты и, соответственно, учителя.