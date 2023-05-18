18 Мая 2023
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Фото: telegram-канал Владимира Соловьева, скриншот

Госдума позаботится, чтобы до Кремля не доехали и не доплыли беспилотники

Госдума в первом чтении согласилась предоставить силовым ведомствам возможность отлавливать беспилотники где угодно, а не только в воздухе. До сих пор законодательство предусматривало такую возможность лишь для БПЛА, но по словам Александра Хинштейна – одного из разработчиков документа – атаки совершаются и в воде, и на земной поверхности, и силовики, согласно словам депутата, ничего не могут этому противопоставить.

Ко второму чтению Хинштейн намерен внести поправки, которые расширят список силовых структур, имеющих право "останавливать" движение бесплотников: к Росгвардии, полиции, ФСБ, ведомственной охране и т.д. могут присоединиться МЧС и фельдъегерская служба.

Депутат также пообещал не останавливаться на достигнутом и начать работу над регулированием беспилотников в целом. "По данным Росгвардии, при патрулировании территории Запорожской АЭС ежедневно фиксируется 5-9 полетов беспилотников. ФСИН за прошлый год зафиксировал 81 попытку запустить беспилотники над исправительными колониями. Хаос царит в сфере подавления движения беспилотников, сегодня каждый может купить себе антидронное ружье. Когда беспилотники долетают до Кремля – надо в этой сфере навести порядок", - возмущается депутат.

Он полагает, что пока вооружать силовиков средствами борьбы с беспилотниками будут за счет гособоронзаказа, а в следующем году авторы инициативы будут просить предусмотреть средства в бюджете. Примечательно, что в пояснительной записке к законопроекту говорится, что бюджетных расходов не потребуется. Но Хинштейн не пояснил такого расхождения своих взглядов.

Депутат Сергей Лисовский, между тем, предупреждает об опасности чрезмерного регулирования отрасли в первую очередь для развития самой отрасли. "На Западе эта отрасль развивается не за счет военных бюджетов, а за счет очень широкого использования в гражданской экономике", - сказал парламентарий.

Теги: беспилотники, александр хинштейн, кремль, силовики


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