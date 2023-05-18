На улице Малышева в Екатеринбурге сгорели два "Фольксвагена"

Сегодня в Екатеринбурге огонь повредил две иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 11 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Малышева в уральской столице. На площади в 10 квадратных метров огнем были повреждены кузова и салоны двух автомобилей – Volkswagen Passat и Volkswagen Touareg.

В тушении задействовались две единицы техники и пять человек личного состава. Оба "Фольксвагена" потушили в течение пяти минут. Причина возгорания авто сейчас устанавливается.

Ранее в МЧС сообщили, что рассматривают несколько версий причин крупного пожара на складах в Екатеринбурге, который произошел в начале мая.