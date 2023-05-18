18 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ВС РФ сообщил, при каких условиях можно проигнорировать повестку

Верховный суд РФ назвал уважительные причины, по которым гражданин имеет право проигнорировать повестку в военкомат.

В постановлении пленума ВС РФ говорится, что такими причинами являются: заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц.

Пленум приводит также другие уважительные причины: препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.

Теги: верховный суд, повестка


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