На Эльбрусе установили флаг 300-летия Екатеринбурга

Флаг 300-летия Екатеринбурга теперь украшает самую высокую гору в России и Европе - Эльбрус. Водрузить флаг решились жители уральской столицы, увлекающиеся альпинизмом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, команда из 10 человек на протяжении 10 часов штурмовала высоту в 5,6 тыс. метров, но все же добрались до вершины. Таким образом альпинисты хотели поздравить Екатеринбург с приближающимся 300-летним юбилеем.

"Нам сопутствовала хорошая по меркам майского Эльбруса погода: около минус 30 градусов Цельсия", – отметил Александр Иванов.

По его словам, команде действительно повезло, так как уральцы попали в "погодное окно". Уже на следующий день после восхождения, на горе вулканического происхождения поднялся ветер скоростью до 50 км/ч и выпало более 1 метра снега.

По возвращении домой альпинисты передадут флаг Музею истории Екатеринбурга.