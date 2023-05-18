18 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация Екатеринбурга

На Эльбрусе установили флаг 300-летия Екатеринбурга

Флаг 300-летия Екатеринбурга теперь украшает самую высокую гору в России и Европе - Эльбрус. Водрузить флаг решились жители уральской столицы, увлекающиеся альпинизмом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, команда из 10 человек на протяжении 10 часов штурмовала высоту в 5,6 тыс. метров, но все же добрались до вершины. Таким образом альпинисты хотели поздравить Екатеринбург с приближающимся 300-летним юбилеем.

флаг 300-летия Екатеринбурга на Эльбрусе(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

"Нам сопутствовала хорошая по меркам майского Эльбруса погода: около минус 30 градусов Цельсия", – отметил Александр Иванов.

По его словам, команде действительно повезло, так как уральцы попали в "погодное окно". Уже на следующий день после восхождения, на горе вулканического происхождения поднялся ветер скоростью до 50 км/ч и выпало более 1 метра снега.

По возвращении домой альпинисты передадут флаг Музею истории Екатеринбурга.

Теги: Эльбрус, Екатеринбург, флаг, 300-летие


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