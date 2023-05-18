Игорь Бабушкин рассказал о развитии МТК «Север – Юг» на площадке XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» на круглом столе XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает пресс-служба губернатора.

"Вопрос – в рабочей повестке Президента Владимира Владимировича Путина, который вчера вместе с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара, последнего важного ж/д-участка МТК для доставки грузов в южные порты Ирана. Зампред правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин сообщил: объем инвестиций в развитие коридора на 2022 – 2030 годы составит 280 млрд руб.," - сообщил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области.

«Север – Юг» – ключевая внешнеторговая артерия России для выхода на глобальные рынки, а Астраханская область – один из ее главных транспортно-логистических узлов. На данный момент сформирован Каспийский кластер, куда вошли ОЭЗ «Лотос» и портовая особая экономическая зона, есть развитая портовая инфраструктура – Астраханский консолидированный порт и порт Оля общей перегрузочной мощностью 16 млн тонн. Это позволяет выполнять задачу по укреплению взаимодействия России с партнерами на Каспии через создание мощного транзитного центра в регионе.

"Для хорошей работы МТК на нашем участке необходима транспортная инфраструктура. Это строительство Восточного и Северного обходов Астрахани. Восточный завершим в 2024 году, а Северный построим в 2025 – 2029. Их запуск освободит улицы Астрахани от транзитного транспорта и снизит износ дорог", - отмечает губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркивает, что на 72% вырос грузооборот, а перевалка контейнеров через порты – в 4 раза. Также Игорь Бабушкин отмечает, что в рамках МТК нужен и современный флот. Астраханские верфи получили заказ на строительство первых в России контейнеровозов для Каспия. На базе АГУ разрабатывают Цифровую платформу МТК «Север – Юг», которая будет формировать маршруты и отслеживать движение грузов онлайн.

"Что даст «Север – Юг» россиянам? За счет сокращения времени доставки грузов снизятся расходы на транспорт, а значит, и конечная цена товаров. Нашему региону этот масштабный проект даст новые рабочие места и налоги", - подчеркивает Игорь Бабушкин