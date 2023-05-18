Игорь Бабушкин рассказал о развитии МТК «Север – Юг» на площадке XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum

18 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин рассказал о развитии МТК «Север – Юг» на площадке XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» на круглом столе XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает пресс-служба губернатора.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Вопрос – в рабочей повестке Президента Владимира Владимировича Путина, который вчера вместе с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара, последнего важного ж/д-участка МТК для доставки грузов в южные порты Ирана. Зампред правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин сообщил: объем инвестиций в развитие коридора на 2022 – 2030 годы составит 280 млрд руб.," - сообщил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Север – Юг» – ключевая внешнеторговая артерия России для выхода на глобальные рынки, а Астраханская область – один из ее главных транспортно-логистических узлов. На данный момент сформирован Каспийский кластер, куда вошли ОЭЗ «Лотос» и портовая особая экономическая зона, есть развитая портовая инфраструктура – Астраханский консолидированный порт и порт Оля общей перегрузочной мощностью 16 млн тонн. Это позволяет выполнять задачу по укреплению взаимодействия России с партнерами на Каспии через создание мощного транзитного центра в регионе.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Для хорошей работы МТК на нашем участке необходима транспортная инфраструктура. Это строительство Восточного и Северного обходов Астрахани. Восточный завершим в 2024 году, а Северный построим в 2025 – 2029. Их запуск освободит улицы Астрахани от транзитного транспорта и снизит износ дорог", - отмечает губернатор Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Глава региона подчеркивает, что на 72% вырос грузооборот, а перевалка контейнеров через порты – в 4 раза. Также Игорь Бабушкин отмечает, что в рамках МТК нужен и современный флот. Астраханские верфи получили заказ на строительство первых в России контейнеровозов для Каспия. На базе АГУ разрабатывают Цифровую платформу МТК «Север – Юг», которая будет формировать маршруты и отслеживать движение грузов онлайн.

форум россия-исламский мир, казань(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Что даст «Север – Юг» россиянам? За счет сокращения времени доставки грузов снизятся расходы на транспорт, а значит, и конечная цена товаров. Нашему региону этот масштабный проект даст новые рабочие места и налоги", - подчеркивает Игорь Бабушкин

Теги: игорь бабушкин, форум россия-исламский мир, казань


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети