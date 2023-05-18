18 Мая 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Кировском районе Перми завершили строительство детской поликлиники-долгостроя

Детскую поликлинику-долгострой по ул. Шишкина, 20, в срыве строительства которой обвиняли экс-главу краевого управления капитального строительства Дмитрия Левицкого, сдадут этим летом, передает корреспондент Накануне.RU.

Открытие поликлиники анонсировал глава Кировского района Перми Михаил Борисов в ответ на замечание одного из интернет-пользователей социальной сети "ВКонтакте". Глава района выразил несогласие с мнением подписчика о том, что в городе ничего не делается под постом о судоверфи в группе администрации города.

"Поликлинику достроили, в летний период ее откроют, сейчас идет процедура получения лицензии на осуществление деятельности", - сообщил глава района.

Напомним, строительство детской поликлиники по ул. Шишкина, 20 на 350 посещений в смену, в Кировском районе краевой столицы должно было завершиться к 2018 году. Однако подрядчик "Инжстрой" не выполнил свои обязательства, включен в реестр недобросовестных поставщиков, а договор с ним был расторгнут. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, в результате в Прикамье образовался так называемый "социальный долгострой".

Теги: поликлиника, Дмитрий Левицкий, Шишкина 20


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