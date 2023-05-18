«Сотни князей, которые на своем уровне принимают решения, как нам жить»: Пригожин о феодализме в России

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал действия бюрократической элиты высшего уровня в России.

Редакция издания Накануне.RU направила запрос в адрес предпринимателя. Журналисты отметили, что в соцсетях начали появляться посты, в которых непрозрачно читается обращение к главе формирования. Пригожин прокомментировал, действительно ли в этом есть определенные сигналы.

Бизнесмен отметил, что в таких публикациях отражается не мнение конкретного автора, а коллективного разума бюрократической элиты высшего уровня. Пригожин отметил, что они используют власть в собственных интересах, а именно ради собственного «самодурства».

«Система такая называется "феодализм". Там, где есть сотни князей, который каждый на своем уровне принимает решение как нам жить. В условиях войны это особенно остро, потому что они принимают решения как и когда вашим, нашим детям умирать, причем их дети вам не только не посочувствуют, они будут хохотать над вашим горем, — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бюрократической элите совершенно не интересно, что происходит с гражданами. Их трогает только собственное благополучие, состояние и возможность заниматься самодурством, заявил Евгений Пригожин.