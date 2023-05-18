18 Мая 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото:t.me/concordgroup_official/скрин

«Я обращаюсь к высшему руководству»: Пригожин призвал Минобороны не отдавать фланги

Выставленные на флангах у ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) силы Минобороны РФ отошли еще на 570 метров на севере города, в связи с чем основатель «оркестра» Евгений Пригожин в очередной раз обратился к министерству.

В четверг, 18 мая, бизнесмен призвал министра обороны РФ Сергея Шойгу и главнокомандующего Валерия Герасимова обратить внимание на его просьбу и сделать все возможное для того, чтобы фланги не сыпались и военные не отдали ВСУ населенный пункт Сакко и Ванцетти.

«Я обращаюсь к высшему руководству Министерства обороны публично, потому что письма мои не читают: у меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кожугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги», — высказался Пригожин.

За день до этого основатель «оркестра» сообщил, что бойцам удалось продвинуться еще на 260 метров, сдав ВСУ всего «пару процентов территории». Противник по-прежнему удерживает за собой 1,28 квадратного километра города.

Теги: евгений пригожин, минобороны, фланги, бахмут, чвк вагнер


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