«Я обращаюсь к высшему руководству»: Пригожин призвал Минобороны не отдавать фланги

Выставленные на флангах у ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) силы Минобороны РФ отошли еще на 570 метров на севере города, в связи с чем основатель «оркестра» Евгений Пригожин в очередной раз обратился к министерству.

В четверг, 18 мая, бизнесмен призвал министра обороны РФ Сергея Шойгу и главнокомандующего Валерия Герасимова обратить внимание на его просьбу и сделать все возможное для того, чтобы фланги не сыпались и военные не отдали ВСУ населенный пункт Сакко и Ванцетти.

«Я обращаюсь к высшему руководству Министерства обороны публично, потому что письма мои не читают: у меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кожугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги», — высказался Пригожин.

За день до этого основатель «оркестра» сообщил, что бойцам удалось продвинуться еще на 260 метров, сдав ВСУ всего «пару процентов территории». Противник по-прежнему удерживает за собой 1,28 квадратного километра города.