Кремль объяснил продление зерновой сделки "относительным результатом" на переговорах

Российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".

Говоря о подключении Россельхозбанка к SWIFT, представитель Кремля рассказал, что прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокированию.

Песков также уточнил, что по поставкам аммиака и удобрений "разговоры продолжаются", передает ТАСС.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки еще на два месяца. МИД России подтвердил продление сделки на два месяца. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "перекосы" в ее выполнении необходимо исправить в кратчайшие сроки.