18 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге до конца июня закрыли движение по дублеру Краснолесья

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по дублеру улицы Краснолесья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина будет закрыто до 30 июня 2023 года. Как уточнили в мэрии, это связано с проведением работ по строительству тепловой сети.

Строители установят на данном участке дорожные знаки и указатели. По завершении работ все элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что АО "Екатеринбурггаз" на неделю перекроет движение по улице Мраморская. С 22 по 31 мая там будут проводиться работы по строительству газопровода низкого давления.

Теги: Краснолесье, дублер, улица, движение, закрытие, Екатеринбург


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