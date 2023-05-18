Путин пообещал поддержку аграриям новых регионов, в остальной России фермеры недовольны

Владимир Путин восхитился российскими аграриями, которые собирают рекордные урожаи.

"Российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику. По итогам прошлого года, индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна, почти 158 млн тонн. Ну не знаю, за новейшую историю такого не было. С чем хочу поздравить аграрием, всех людей, который работают на селе", - сказал Путин на встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Тот в свою очередь заявил, что в России в 20213 году планируется собрать 123 млн тонн зерна, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

Также Путин пообещал всяческую поддержку аграриям присоединенных территорий: "Производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства <...> должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат".

Между тем, еще в начале весны фермеры высказывали недовольство снижением цены на свою продукцию из-за высокого урожая и – в том числе – высокой конкуренции с новыми регионами, откуда хлынул, например, дешевый подсолнечник.

Так, в марте глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский назвал ситуацию "близкой к катастрофе". Он отметил, что запасы огромны, заводы больше не закупают сырье, из-за чего цена на подсолнечник упала на треть – с 30 до 20 тыс. руб. за тонну.

"Подсолнечник всегда был рентабельным [для крестьян], он был экономической подстраховкой. Обвал произошел из-за больших поставок на заводы, в том числе с присоединенных территорий. Например, в Ростовской области аграрии уже просто кричат о катастрофе", - говорит эксперт.

По словам Злочевского, проблему обсуждали в Госдуме, одним из возможных путей решения проблемы назвали отмену экспортной пошлины на подсолнечник, которая сейчас является "практически запретительной". "А иначе куда девать его? Вообще, все существующие проблемы рынка решаются достаточно просто – отменной текущей регуляторики. Но чиновники за нее цепляются, а крестьяне – стонут", - говорит Злочевский.

Еще одну меру поддержки рынка обсуждают в правительстве – дополнительная закупка в интервенционный фонд. Речь может идти о 7 млн тонн в дополнение к 3 млн тонн уже имеющихся запасов. Но такую закупку нельзя будет осуществить быстро: "Это хорошая мера, она помогла бы исправить ситуацию, но быстро это сделать вряд ли смогут. Да и расходы в бюджете на это не предусмотрены. Еще одна проблема – эти 7 млн тонн некуда складывать, а по стране огромное количество запасов. Склады надо освобождать под новый урожай, а запасов уже больше, чем в прошлом году в полтора раза. А реализация их идет медленнее".