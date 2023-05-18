20 диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область, - SHOT

На территорию Белгородской области попытались прорваться 20 диверсантов, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, российские пограничники сумели отразить атаку противника. Из-за массированного встречного огня диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отойти.

10 мая сообщалось, что в Курской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы вступили в бой с российскими пограничниками. Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла.