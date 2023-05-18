18 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обвинение не стало запрашивать для Ройзмана* лишение свободы за дискредитацию ВС РФ

Сегодня в Октябрьском районном суде государственный обвинитель запросил для бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* штраф в размере 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Экс-мэра обвиняют в дискредитации ВС РФ. Якобы в июле прошлого года Ройзман* провел трансляцию YouTube "Ответы на ваши вопросы", во время которой допустил высказывания, ставшие предметом судебного разбирательства. В результате бывшего градоначальника обвиняют в ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РО в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Статья предполагает штраф от 100 тыс. рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы, однако гособвинитель решил остановиться на первом. Он также настоял на том, что до вынесения приговора Ройзману* по-прежнему запрещен ряд определенных действий. При этом экс-мэру необходимо вернуть изъятую технику, за исключением ноутбука, по которому велась трансляция.

*внесен в реестр иностранных агентов

Теги: штраф, Ройзман* обвинение, прокуратура, суд. дискредитация ВС РФ


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