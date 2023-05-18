Лукашенко заявил о готовности России договориться об урегулировании ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече с членами парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщил, что Россия была готова заключить договор об урегулировании ситуации на Украине. По словам белорусского лидера, с первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно, были предложены переговоры, три раунда которых прошли в Белоруссии.

"Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то – в Турцию уехали. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину, сказал Лукашенко.