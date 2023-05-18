Власти Екатеринбурга оценили строительство новой школы в Пионерском

Власти Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском микрорайоне города. Чиновники посетили строительную площадку на улице Советской, где "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства возводит новую школу на 1,5 тысячи мест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, замглавы по строительству Рустам Галямов, замглавы по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, а также управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко оценили объем выполненных работ. За два месяца строители "Атомстройкомплекса" осуществили земляные работы, устройство фундамента, возвели стены и колонны подвала по трем из семи секций школы. За лето планируется выполнить часть работ по благоустройству территории, в том числе проектные ограждения и вертикальную планировку школьного стадиона.

Главный вход в школу будет с улицы Советской, функционально здание разделено на блоки – начальной и основной школы. Для учеников предусмотрены три спортивных зала, современный актовый зал с балконом на 450 мест, общественные пространства, располагающие к общению и проектной деятельности, а также библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией. Архитектурной особенностью библиотечного центра станут мансардные окна.

"Это долгожданный объект в Пионерском поселке. Здесь большой дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, поэтому строительство новой школы очень серьезно поможет с обеспечением ими детей. Эта школа также будет работать на нужды всего микрорайона: актовый зал позволяет проводить мероприятия районного масштаба, спортивная инфраструктура будет не только в распоряжении школьников, но и жителей, а также прекрасный стадион с трибунами, где можно проводить городские соревнования", - заявил Орлов.

Школа на улице Советской стала второй в Екатеринбурге, которая строится в рамках государственно-частного партнерства. Первой стала школа №41 в Верх-Исетском районе. Инициатором и исполнителем обоих проектов стала компания "Атомстройкомплекс", а финансовым партнером выступил Сбербанк.

"Благодаря слаженной работе власти, строителей, банков в Екатеринбурге сегодня возводится рекордное количество школ. Только наша компания одновременно строит четыре школы, две из них – в рамках государственно-частного партнерства; еще несколько объектов находится в проектировании. Школы, которые мы строим, оснащаются современными спортивными залами, медиацентрами, концертными залами, что увеличивает их функционал и способствует формированию насыщенной, комфортной городской среды", - подчеркнул глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.