Власти Екатеринбурга оценили строительство новой школы в Пионерском

18 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Власти Екатеринбурга оценили строительство новой школы в Пионерском

Власти Екатеринбурга оценили ход строительства новой школы в Пионерском микрорайоне города. Чиновники посетили строительную площадку на улице Советской, где "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства возводит новую школу на 1,5 тысячи мест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, замглавы по строительству Рустам Галямов, замглавы по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, а также управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко оценили объем выполненных работ. За два месяца строители "Атомстройкомплекса" осуществили земляные работы, устройство фундамента, возвели стены и колонны подвала по трем из семи секций школы. За лето планируется выполнить часть работ по благоустройству территории, в том числе проектные ограждения и вертикальную планировку школьного стадиона.

Главный вход в школу будет с улицы Советской, функционально здание разделено на блоки – начальной и основной школы. Для учеников предусмотрены три спортивных зала, современный актовый зал с балконом на 450 мест, общественные пространства, располагающие к общению и проектной деятельности, а также библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией. Архитектурной особенностью библиотечного центра станут мансардные окна.

Алексей Орлов и Валерий Ананьев(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Это долгожданный объект в Пионерском поселке. Здесь большой дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, поэтому строительство новой школы очень серьезно поможет с обеспечением ими детей. Эта школа также будет работать на нужды всего микрорайона: актовый зал позволяет проводить мероприятия районного масштаба, спортивная инфраструктура будет не только в распоряжении школьников, но и жителей, а также прекрасный стадион с трибунами, где можно проводить городские соревнования", - заявил Орлов.

Школа на улице Советской стала второй в Екатеринбурге, которая строится в рамках государственно-частного партнерства. Первой стала школа №41 в Верх-Исетском районе. Инициатором и исполнителем обоих проектов стала компания "Атомстройкомплекс", а финансовым партнером выступил Сбербанк.

Алексей Орлов и Валерий Ананьев(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Благодаря слаженной работе власти, строителей, банков в Екатеринбурге сегодня возводится рекордное количество школ. Только наша компания одновременно строит четыре школы, две из них – в рамках государственно-частного партнерства; еще несколько объектов находится в проектировании. Школы, которые мы строим, оснащаются современными спортивными залами, медиацентрами, концертными залами, что увеличивает их функционал и способствует формированию насыщенной, комфортной городской среды", - подчеркнул глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Теги: школа, строительство, Орлов, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети