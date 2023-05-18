18 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Березовском создадут патрульные группы, чтобы следить за рыбаками в пожароопасный сезон

В Березовском городском округе организуют патрульно-контрольные группы, которые будут следить за "рыбными местами" и перекрывать доступ рыбакам на лесных дорогах. Об этом в своих соцсетях заявил глава города Евгений Писцов.

По его словам, обстановка с пожарами на территории муниципалитета остается нестабильной, бушуют пожары. А причиной тому - люди.

"По информации Березовского общества охотников и рыболовов, сейчас идет нерест щук. Это обстоятельство как магнит притягивает к нашим речкам браконьеров, которые ночами устраивают рыбалку "пауками", разводя при этом костры. Чаще всего именно такие рыбаки и являются виновниками новых очагов пожаров", - заявил Писцов.

По его словам, в первую очередь необходимо исключить доступ рыбаков к "рыбным местам". Для этого вчера градоначальник провел совещание с участием ОМВД, отдела общественной безопасности, ЕДДС, главами поселков, ДНД и казаками. Была разработана схема из 11 постов, где расположатся патрульно-контрольные группы. Они будут сформированы из состава сотрудников ОМВД, охотников, казаков, и волонтеров.

Писцов призвал добровольцев на личном автотранспорте присоединиться к дежурству в составе групп. Каждый может выбрать для себя удобный график:

  • ПТ: с 17.00ч. до 21.00ч.;
  • СБ: с 08.00ч. до 16.00ч.;
  • ВС: с 08.00ч. до 14.00ч.

В населенный пунктах также необходимо организовать патрулирование для контроля соблюдения жителями правил пожарной безопасности. О каждом выявленном факте будет оперативно доложено главе поселка. Тот прибудет на место для оформления протокола об административном правонарушении.

Заявки для регистрации волонтеров принимаются в ЕДДС Волковой Светланой Викторовной по телефону +79527442990.

Теги: рыбак, браконьер, патрульная группа, пожар, лес


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